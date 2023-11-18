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صحيفة تواصل الالكترونية

موعد إعلان أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المستفيدين بشأن صدور أهلية شهر ديسمبر.

حساب خدمة المستفيدين:اضافة اعلان


وقال حساب خدمة المستفيدين: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

برنامج الدعم:


في وقت سابق، حدد حساب المواطن، خطوات إضافة التابع إلى المستفيد الرئيسي في برنامج الدعم.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ".


حساب المواطن:


حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم


وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

وتتضمن التعديلات الجديدة:

تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.

ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

الهدف من التعديلات:

 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.






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