الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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عاجل.. آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي
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نشر حساب العناية بالمستفيدين خطوات احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية بعد إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"اضافة اعلان

دراسة الأهلية في الضمان الاجتماعي:

وكتب البرنامج على حسابه في منصة "إكس" :" أن وقت دراسة الأهلية تتم فيه":
 1-دراسة الأهلية لمقدم الطلب قبل تاريخ 9 من كل شهر ميلادي".
2- إعلان نتيجة الأهلية يكون بداية من من تاريخ 27 ميلادي.
أما آلية احتساب دخول الطلب لدورة دراسة الأهلية يكون كالآتي:
1-عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي سيتم دراسة الأهلية في ذات الشهر.
2- عند إعادة تقديم الطلب أو تحديث البيانات بعد تاريخ 9 ميلادي فسيتم دراسة الأهلية في الشهر التالي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين عن العمل:

وفي وقت سابق كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين عن العمل.
وأوضحت أنه للحصول على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين هناك بعض الشروط التي يجب توافرها والتي تتمثل فيما يلي:
1 - ألا يكون لدى المتقاعد أي سجل تجاري باسمه أو رخصة تجارية.
2 - يتم التقديم على طلب معاش الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني أو أي من الطرق التي يقوم الضمان بتحديدها.
3 - المتقاعد يجب أن يكون سعودي الجنسية.
4 - عمر المتقاعد أكثر من 60 عامًا، ويتم استثناء الأشخاص غير القادرين على العمل، ولكن يجب ألا يقل السن عن 35 عامًا.
5 - يجب أن يكون المتقاعد مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية.
6 - المتقاعد يجب أن يكون ضمن الفئات ذات الدخل المحدود.
7 - ضرورة التقديم من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة.
8 - يجب أن يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة عند التقديم.

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