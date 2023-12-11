10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شركة تباشر تشغيل المدارس وسكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خطة شاملة.. إسناد تشغيل المدارس لشركة تطوير العام المقبل
أكدت وزارة التعليم، إعداد خطة شاملة للبدء في مشروعها الأول من نوعه بنقل الجوانب التشغيلية في إدارات التعليم والمدارس إلى شركة تطوير اعتبارًا من بداية العام الجديد 2024.
تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة الغايل.. كيف تتابع دروسك وتحل واجباتك عبر منصة "مدرستي"؟
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الغايل، استمرار تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، بسبب حالة الطقس.
تنبيه مهم من "حساب المواطن" للمبتعثين بخصوص صرف الدعم
يتساءل المبتعثون من برنامج خادم الحرمين الشريفين عن سبب عدم شمولهم بالدعم المقدم من حساب المواطن، في الوقت الذي حدد فيه البرنامج شروط الاستحقاق للمتواجدين خارج المملكة.
طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تواصل حكومة المملكة جهودها في دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.
"الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
رواتب تصل لـ 9 آلاف ريال .. وظائف شاغرة في غرفة المدينة المنورة
أعلنت غرفة المدينة المنورة توفر وظائف مُتعددة بالقطاع الخاص بمدينة الرياض (رواتب تصل 9000 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
والدة المفقود راكان المطيري تروي قصة اختفائه قبل 7 سنوات .. وسر تركها للرياض (فيديو)
كشفت والدة راكان المطيري، مفقود حي الجبس بالرياض، تفاصيل ليلة اختفاء ابنها قبل 7 سنوات، وذلك في أول حديث لها عن تلك الواقعة المؤلمة.
17 مصابا في اصطدام قطارين بإيطاليا
اصطدم قطاران على خط السكة الحديد بين بولونيا وريميني داخل إقليم فاينزا، في مقاطعة رافينا بإيطاليا.
تحذير من 4 عواقب وخيمة للاستحمام بالماء الساخن خلال الشتاء
في ظل انخفاض درجات الحرارة، يلجأ الكثير منا إلى الاستحمام بالماء الساخن للحصول على التدفئة وتجنب نزلات البرد، إلا أنه قد يكون له بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، وفقًا لأحد الخبراء.
أسباب الإمساك المزمن لدى الأطفال .. وأفضل طرق العلاج
يوضح الأطباء، أن الإمساك المزمن لدى بعض الأطفال من المشاكل الشائعة، وقد يرتبط الإمساك بأسباب مختلفة مثل: النظام الغذائي غير الصحى والإجهاد والتوتر.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن