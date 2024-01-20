عاجل .. خلل تقني يعطل عملية ربط بيانات فحص المركبات مع المرور

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أعلن حساب الفحص الدوري للسيارات، اليوم السبت، عن وجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور "الربط" وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء.





الفحص الدوري للسارات



الفحص الدوري الفني للمركبات الجديدة



وأوضحت الشركة المسؤولة عن الفحص الفني الدوري للمركبات، في منشور عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، إن الخلل التقني خارج عن إرادتنا وسيطرتنا.واضافت الشركة "تتم حاليا عمليات المتابعة وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، موعد الفحص الدوري الفني للمركبات الجديدة.

وقالت الإدارة عبر حسابها بمنصة (إكس)، "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنوياً".

جاء ذلك إجابة لسؤال أحد المستفيدين قال فيه: " عندي سيارة جديدة موديل 2023 متى يحين موعد الفحص الدوري؟".

حجز موعد قبل التوجه للفحص الدوري للمركبة



طريقة الحجز



الفحص الفني الدوري للسيارات



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