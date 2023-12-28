المرور: خدمة مبايعة المركبات تتيح للأفراد إمكانية إتمام المبايعة آليّاً عبر "أبشر"

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أوضحت الإدارة العامة للمرور بأن خدمة (مبايعة المركبات) تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليّاً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".





معاينة وفحص المشتري للمركبة:

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وذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد، وفق خطوات سهلة وميسرة.



وتتيح خدمة (استبدال اللوحات) للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون الحاجة لزيارة مقار المرور.



وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن، مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".





طريقة الدخول على خدمة المزاد الإلكتروني

وأوضحت أن المزاد بدأ الأربعاء من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الساعة الـ 10 مساءً غد الخميس، ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، وذلك على النحو التالي:1 – الدخول على منصة أبشر.2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".3 – اختيار المرور.4 – اختيار خدمة المزاد الإلكتروني.وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.