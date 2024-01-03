لـ4 أشهر.. إغلاق طريق "الدمام – الرياض" اليوم لأعمال الصيانة

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بأعمال تطوير وتحسين وصيانة طريق "الدمام – الرياض"، الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية، وذلك على عدة مراحل. اضافة اعلان





وأوضحت أنه بداية من اليوم الأربعاء، فقد قررت إغلاق الطريق بشكل جزئي مع استمرارية الحركة المرورية، وذلك امتدادًا لجهود الأمانة في رفع مستوى الخدمات المقدمة وصولاً لجودة الحياة بالمنطقة.





إغلاق طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا



أعمال الصيانة ستقوم على 3 مراحل



مناشدة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور



إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من يوم الجمعة



وأوضحت أنه بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، فإنها قررت بدء أعمال الصيانة وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية وحتى تقاطع طريق أبو حدرية، وذلك على الطريق الرئيس باتجاه الدمام وبطول 11 كم.وأضافت أن أعمال الصيانة ستقوم على 3 مراحل وبإغلاق جزئي للطريق بطول 3,5 كيلو متر، ولمدة 40 يومًا للمرحلة الواحدة، مؤكدة أنه سيتم إغلاق المخارج والمداخل على الطريق حسب حاجة العمل.وناشدت الأمانة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وتوجيهات رجال الأمن أثناء فترة الصيانة، مبينة أن أعمال الصيانة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق ورفع مستوى الخدمة المقدمة لمستخدميه.في الوقت نفسه، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أنها قررت إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من يوم الجمعة.وأكدت أن ذلك يأتي للإسهام في رفع مستوى كفاءة الطرق وتعزيز جودة الحياة بمدينة الدمام، فإنها تعمل بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية على تأهيل وتطوير شارع فاطمة الزهراء بحي عبدالله فؤاد بالدمام.