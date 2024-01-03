لـ4 أشهر.. إغلاق طريق "الدمام – الرياض" اليوم لأعمال الصيانة

بدأت
أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بأعمال تطوير وتحسين وصيانة طريق "الدمام –
الرياض"، الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية، وذلك على عدة مراحل.
وأوضحت أنه بداية من اليوم الأربعاء، فقد قررت إغلاق الطريق بشكل جزئي مع استمرارية الحركة المرورية، وذلك امتدادًا لجهود الأمانة في رفع مستوى الخدمات المقدمة وصولاً لجودة الحياة بالمنطقة.
إغلاق
طريق "الدمام – الرياض" 120 يومًا وأوضحت
أنه بالتعاون مع قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية، فإنها قررت بدء أعمال الصيانة
وإغلاق جزئي لطريق الدمام - الرياض الرئيس باتجاه الدمام من تقاطع جسر الصناعية
وحتى تقاطع طريق أبو حدرية، وذلك على الطريق الرئيس باتجاه الدمام وبطول 11 كم.
أعمال
الصيانة ستقوم على 3 مراحلوأضافت
أن أعمال الصيانة ستقوم على 3 مراحل وبإغلاق جزئي للطريق بطول 3,5 كيلو متر،
ولمدة 40 يومًا للمرحلة الواحدة، مؤكدة أنه سيتم إغلاق المخارج والمداخل على
الطريق حسب حاجة العمل.
مناشدة
قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المروروناشدت
الأمانة قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وتوجيهات رجال الأمن أثناء فترة
الصيانة، مبينة أن أعمال الصيانة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق ورفع
مستوى الخدمة المقدمة لمستخدميه.
إغلاق شارع فاطمة الزهراء ابتداءً من يوم الجمعةفي
الوقت نفسه، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أنها قررت إغلاق شارع فاطمة الزهراء
ابتداءً من يوم الجمعة.
وأكدت أن ذلك يأتي للإسهام في رفع مستوى كفاءة الطرق وتعزيز جودة الحياة بمدينة الدمام، فإنها تعمل بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية على تأهيل وتطوير شارع فاطمة الزهراء بحي عبدالله فؤاد بالدمام.