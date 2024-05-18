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"السديس": خطة الرئاسة لتعظيم الدروس الدينية تعد الأضخم لموسم حج 1445 هـ

السديس
السديس
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عمقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مسارات الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية لتعزيز الرحلة الايمانية للملايين من ضيوف الرحمن الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام.اضافة اعلان

تكثيف الدروس الدينية:

وذلك عبر تكثيف الدروس الدينية؛وتهيئة مدرسي الحرمين ورفع معايير الدروس التوعوية، والمحاضرات الشرعية، إثراءً لتجربة ضيوف الرحمن، وتعزيزا للأجواء التعبدية الإيمانية لحجاج بيت الله، إيمانيا وعلميًا ومعرفيًا وفكريًا وسلوكي، مستثمرة التقانة والذكاء الاصطناعي،والتطبيقات الذكية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالم.

تعظيم الدروس الدينية:

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن خطة الرئاسة لتعظيم الدروس الدينية لموسم حج 1445 هـ، تعد الأضخم، كونها تتضمن مسارات إثرائية للدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية لتعزيز الرحلة الايمانية لحجاج بيت الله.
خطة الرئاسة لتعظيم الدروس الدينية لموسم حج 1445 هـ، تعد الأضخمخطة الرئاسة لتعظيم الدروس الدينية لموسم حج 1445 هـ، تعد الأضخم
وأكد أن أصحاب الفضيلة والعلماء ومدرسي الحرمين، يثرون قصص نجاح الحرمين، وقد اصطفاهم واختصهم الله بشرف حمل ونقل رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى أقطار العالم، وتعليم وتوجيه ضيوف الرحمن ، حاثًا المدرسين الاستفادة من التقانة، والإعلام الحديث، والتطبيقات الذكية، واللغات والترجمة؛ لتعزيز الدروس العلمية، وضمان إفادة جميع المسلمين في العالم منها.

وأضاف أن رسالة الشؤون الدينية تتركز في بث قيم التسامح والاعتدال، والتآخي والتعايش، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين دينيًا.

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