الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

توكلنا: إجراء مهم لحل مشكلة تعطل التطبيق

توكلنا
توكلنا
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تفاعل تطبيق توكلنا، مع تساؤلات واستفسارات بعض المستفيدين، بشأن تعطل التطبيق عن العمل خلال الساعات القليلة الماضية.
جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا عبر حساب "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. التطبيق لا يفتح ما الحل؟".اضافة اعلان

تحديث تطبيق توكلنا

وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاًبك،.. نأمل التأكد من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار وإعادة المحاولة مره أخرى وفي حال استمرار الإشكالية نأمل التواصل عبر الرسائل الخاصة".
وفي وقت سابق، تفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسارات وتساؤلات بشأن تحديث البيانات لحل مشكلة ظهور الهوية بعد التجديد في التطبيق.

تحديث البيانات في توكلنا


جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه "خدمة المستفيدين"، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندي هوية قديمه انتهت و طلعت جديدة منذ شهر ونصف ولم تظهر في التطبيق إلى الآن .. ما الحل؟".
وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "أهلاً بك.. نأمل منكم اتباع الخطوات التالية:
- استلام الهوية الوطنية
-  التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر
- تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر
- تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات و النقر على الصورة الشخصية في الصفحة الرئيسية و تحديث البيانات أسفل الصفحة.

وفي وقت سابق، كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة يمكن تنفيذها ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين.


استعراض الرسائل الصادرة:


وأوضح التطبيق على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة هي إمكانية استعراض أبرز الرسائل الصادرة من الشركاء.

ويمكن الوصول للخدمة عبر فتح التطبيق ومن نافذة خدماتي تستعرض الرسائل الصادرة .
 
في سياق متصل، تقرر اعتماد مبادرة خدمة تراسل في تطبيق (توكلنا)، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد.

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