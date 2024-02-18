تعرف على خدمة أفراد الأسرة والمكفولين عبر تطبيق توكلنا خدمات

أ أ

أوضح تطبيق توكلنا تفاصيل خدمة "معرفة معلومات أفراد الأسرة والأشخاص المكفولين عبر حساب المستفيد في توكلنا خدمات.



خدمة أفراد الأسرة والمكفولين عبر توكلنا





من خلال خدمة أفراد الأسرة والمكفولين عبر تطبيق pic.twitter.com/MUr3sx00Ib وفِّر الوقت والجهد في معرفة معلومات أفراد أسرتك والأشخاص الذين تكفلهممن خلال خدمة أفراد الأسرة والمكفولين عبر تطبيق #توكلنا خدمات. #توكلنا_معك February 18, 2024

وقال تطبيق توكلنا: "وفِّر الوقت والجهد في معرفة معلومات أفراد أسرتك والأشخاص الذين تكفلهممن خلال خدمة أفراد الأسرة والمكفولين عبر تطبيق توكلنا خدمات".وأكد تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس" أن الخدمة تتيح للمستفيد الوصول السريع لجميع معلومات أفراد الأسرة.تفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسار أحد المواطنين بشأن عدم ظهور الهوية الوطنية بعد التجديد في حساب المستفيد في التطبيق.





الهوية الوطنية في توكلنا



وقال المستفيد في سؤاله عبر حساب "خدمة المستفيدين"، "جددت هويتي وإلى الآن لم يتم ظهورها في توكلنا خدمات.. ما الحل؟".وأجاب تطبيق توكلنا، بقوله : أهلاً بك.. نأمل منكم اتباع الخطوات التالية:- استلام الهوية الوطنية- ثم التحقق من ظهور الهوية في منصة أبشر- تفعيل الهوية الرقمية في منصة أبشر- تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا خدمات- ثم النقر على الصورة الشخصية في الصفحة الرئيسية وتحديث البيانات أسفل الصفحة

استعراض الرسائل الصادرة:



حل مشكلة الدخول لتطبيق توكلنا



وفي وقت سابق، كشف تطبيق توكلنا عن خدمة جديدة يمكن تنفيذها ويستفيد منها عدد كبير من المواطنين.وأوضح التطبيق على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه الخدمة هي إمكانية استعراض أبرز الرسائل الصادرة من الشركاء.ويمكن الوصول للخدمة عبر فتح التطبيق ومن نافذة خدماتي تستعرض الرسائل الصادرة .وتفاعل تطبيق توكلنا، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن حل مشكلة الدخول للتطبيق.جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "مشكلة في الدخول للموقع ما الحل؟".وأجاب تطبيق توكلنا، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بك.. يمكن اتباع الخطوات التالية لحل المشكلة:- الرجاء التحقق من تحديث التطبيق إلى آخر إصدار- الدخول لصفحة معلوماتي- النقر على أيقونة الإعدادات- تحديث البيانات أسفل الصفحة .