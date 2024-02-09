عاجل.. خبير طقس يتوقع فيضانات وسيولاً على المملكة ودول خليجية في هذا التوقيت

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار تاريخية متوقعة مع فيضانات وسيول على المملكة والإمارات والبحرين.







أمطار تاريخية متوقعة على المملكة ودول الخليج



أمطار غزيرة على الإمارات والبحرين



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، خاصة يومي الاثنين الثاني من شعبان والثلاثاء الثالث من شعبان 1445هـ الموافق 12 و13 من فبراير 2024، حيث سيكونان يومين تاريخيين لن ينسهما الإماراتيون والعمانيون من ناحية الأمطار.وأضاف أن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتها كميات هائلة، بحيث تشكل فيضانات محلية وسيولاً قوية على الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، متوقعًا أمطارًا من غزيرة إلى غزيرة جدًا ورياحًا وحبات برد بالدرجة الأولى.وبين أن الحالة المتوقعة على قطر والبحرين بالدرجة الثانية، مع أمطار متوقعة من شبه غزيرة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول ورياح، والمنطقة الشرقية من المملكة والكويت، متوقعًا تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد ورياح مع سيول.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.