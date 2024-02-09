عاجل.. خبير طقس يتوقع فيضانات وسيولاً على المملكة ودول خليجية في هذا التوقيت

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حذر
خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار تاريخية متوقعة مع فيضانات وسيول على
المملكة والإمارات والبحرين.
أمطار
تاريخية متوقعة على المملكة ودول الخليجوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، خاصة يومي
الاثنين الثاني من شعبان والثلاثاء الثالث من شعبان 1445هـ الموافق 12 و13 من فبراير
2024، حيث سيكونان يومين تاريخيين لن ينسهما الإماراتيون والعمانيون من ناحية الأمطار.
أمطار
غزيرة على الإمارات والبحرينوأضاف
أن توقعات النماذج العددية وضعت في توقعاتها كميات هائلة، بحيث تشكل فيضانات محلية
وسيولاً قوية على الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، متوقعًا أمطارًا من غزيرة إلى
غزيرة جدًا ورياحًا وحبات برد بالدرجة الأولى.
وبين أن الحالة المتوقعة على قطر والبحرين بالدرجة الثانية، مع أمطار متوقعة من شبه غزيرة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول ورياح، والمنطقة الشرقية من المملكة والكويت، متوقعًا تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد ورياح مع سيول.