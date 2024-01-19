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الآن.. تساقط أمطار غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة على هذه المناطق

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رادار الأمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة.

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أمطار غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشهد الآن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة.


"المرور" يطالب بتوخي الحذر عند القيادة

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد طالبت بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدًة أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


حالة مطرية مستمرة حتى يوم غد السبت

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.


وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة، وعسير، وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية.

ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.

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