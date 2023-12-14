تحذير عاجل.. أتربة مثارة على مكة والرياض وهذه المناطق حتى 6 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا
باللون الأصفر على منطقة مكة المكرمة والرياض والعديد من المناطق بسبب الأتربة
المثارة.
التأثيرات المصاحبة للأتربة المثارةوأوضح المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة، هي: رياح
نشطة، تدني في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5 كم).
المناطق التي تشملها الأتربة المثارةوقال المركز إن هذه الحالة تكون على هذه المناطق:
1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، جدة، رابغ". وتبدأ من الساعة 3 صباحًا، وتنتهي الساعة 3 عصر اليوم.
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "المهد، وادي الفرع". وتبدأ من الساعة 6 صباحًا، وتنتهي الساعة 3 عصر اليوم.
3 - منطقة الشرقية، وتشمل "النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا". وتبدأ من الساعة 9 صباحًا، وتنتهي الساعة 6 مساء اليوم.
كما تشمل "الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق". وتبدأ من الساعة 3 صباحًا، وتنتهي الساعة 3 عصر اليوم.
4 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة". وتبدأ من الساعة 10 صباحًا، وتنتهي الساعة 6 مساء اليوم.
5 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية، العاصمة الرياض، ثادق، حريملاء، ضرما، مرات، الزلفى، الغاط، المجمعة، شقراء". وتبدأ من الساعة 9 صباحًا، وتنتهي الساعة 6 مساء اليوم.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
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