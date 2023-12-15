الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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عاجل.. أتربة مثارة على مكة والمدينة وأمطار وضباب بهذه المناطق

رياح مغبرة
رياح متربة على العديد من المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.اضافة اعلان

رياح مثيرة للأتربة

وأضاف المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب ممطرة على جازان وعسير

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

ضباب على 5 مناطق

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وحائل.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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