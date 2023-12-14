عاجل.. انخفاض درجات الحرارة ورياح متربة على مكة والمدينة ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم
مناطق المملكة.
انخفاض درجات الحرارةوأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة
المكرمة والمدينة المنورة.
تكوّن الضباب على 8 مناطقكما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل
وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة
المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة
15-45 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف
على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.
حركة الرياح على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة
البحر متوسط الموج إلى مائج.
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