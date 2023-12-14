الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة ورياح متربة على مكة والمدينة ومعظم المناطق

رياح مغبرة
انخفاض درجات الحرارة ورياح مغبرة في معظم مناطق المملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

انخفاض درجات الحرارة

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تكوّن الضباب على 8 مناطق

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

حركة الرياح على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

الخميس 1 جمادى الآخرة.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بنجران

عاجل.. هل يصح صيام الخميس من غير الإثنين؟

الطاقة الذرية: نموذج المملكة الرقابي يؤكد جاهزيتها لبرامجها النووية

أهم 10.. موعد صرف الدعم السكني واستبعاد الابن الموظف من حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أتربة مثارة 5:35 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أتربة مثارة على مكة والرياض وهذه المناطق حتى 6 مساءً

أمطار المملكة 7:23 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

أمطار على المدينة 2 7:32 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

توقعات "الأرصاد" أمطار رعدية وسيول على المدينة والرياض ومعظم المناطق

أمطار وسيول 7:19 ص الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

عاجل.. منها الرياض ومكة والمدينة.. أمطار رعدية على معظم المناطق

اقرأ أيضا

جامعة الملك خالد
10:03 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

اتفاقية لتجديد الاعتماد المؤسسي واعتماد 18 برنامجاً أكاديمياً لجامعة الملك خالد

حرس الحدود
9:09 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

حرس حدود قطاع الدائر بجازان يضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات

وزارة الصحة
9:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل..دعم توظيف 30 ألف فرصة عمل في القطاع الصحي الخاص

أمطار الجوف
8:07 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

أمطار غزيرة وجريان للسيول والأدوية في الجوف (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رياح مغبرة
7:26 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. انخفاض درجات الحرارة ورياح متربة على مكة والمدينة ومعظم المناطق

التأمينات الاجتماعية
6:47 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات استبعاد المواطن المشترك في التأمينات أون لاين

وزير السياحة احمد الخطيب
5:58 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

توفير 250 ألف فرصة عمل في إكسبو الرياض ومليون وظيفة خلال 2030

أتربة مثارة
5:35 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تحذير عاجل.. أتربة مثارة على مكة والرياض وهذه المناطق حتى 6 مساءً

حساب المواطن - ريال
4:43 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. كيف تحصل الأم على دعم حساب المواطن لأبنائها وهي متزوجة برجل ثانٍ؟

التسنين عند الأطفال
5:02 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

بهذه الطرق تخففين ألم التسنين عند أطفالك