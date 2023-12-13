عاجل.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق
المملكة.
أمطار وسيول على 6 مناطقفي حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي
إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف،
الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار ورياح نشطة على 4 مناطقكما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من
مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، مصحوبة برياح نشطة.
تكون الضباب على 6 مناطقويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، والمرتفعات الجنوبية الغربية،
وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة
25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر
متوسط الموج إلى مائج.
حركة الرياح على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر
متوسط الموج.
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