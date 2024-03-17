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توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق على 3 مناطق

أمطار المملكة 2
أمطار غزيرة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

أمطار غزيرة وصواعق رعديةاضافة اعلان

وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد الاثنين على المدينة، بينما تستمر تبوك حتى الساعة الـ الواحدة ظهرا، بينما تستمر على مكة حتى الساعة الـ 11 من مساء الاثنين، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، و بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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