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تحذير عاجل من "الأرصاد": استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطة

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طقس غير مستقر
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من استمرار حالة عدم الاستقرار على معظم أجواء ومناطق المملكة.

استمرار عدم الاستقرار اليوم وغدًا ونأمل أخذ الحيطةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه من خلال صور الأقمار الصناعية فإن أجواء المملكة غائمة الآن، وتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق.
وأضاف أنه من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرار حالة عدم الاستقرار خلال هذا اليوم وغدًا الثلاثاء، مطالبًا بضرورة أخذ الحيطة والحذر.



حالة من عدم الاستقرار مع حالة مطرية على الرياض

وفجر اليوم، هطلت أمطار على العاصمة الرياض، ارتوت على إثرها، الأرض ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم، وتشير توقعات المركز الوطني إلى استمرار الطقس غير المستقر مع الحالة المطرية من خفيفة إلى متوسطة إلى يوم غد الثلاثاء على معظم أرجاء منطقة الرياض.


أمطار على مكة المكرمة

كما هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، خاصة محافظة الطائف, شملت المراكز والهجر في شمال وجنوب المحافظة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.


في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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