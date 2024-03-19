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أمطار وسيول.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

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حالة الطقس
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مع استمرار الحالة الممطرة العاشرة لعام١٤٤٥هـ على مناطق مختلفة من المملكة، حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول.اضافة اعلان

تحذير من حالة مطرية وتقلبات جوية على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه وفقًا للنماذج العددية للطقس، فإنه يتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة ازدياد الفعالية الجوية بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد مع سيول وسحب رعدية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة والقصيم.


ذروة الأمطار والتقلبات الجوية بدأت اليوم

وأضاف أن ذروة الحالة الممطرة بدأت فجر اليوم الثلاثاء 9 من رمضان، ومن المتوقع أن تمتد على منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض ومحافظاتها الغربية والشمالية شقراء المجمعة ثادق الدوادمي مرات حريملاء الدرعية ضرماء رماح الزلفي الغاط والقويعية تبشرون بالسيول تمتد الى الباحة وعسير وجازان وشرق منطقة مكة.
وأكد أنه ينصح برفع الحلال "الأغنام" من الأودية، بسبب توقعات بتقلبات جوية وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.


أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقة

وأضاف المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية

ورفعت هيئة الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية, تجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة.


 ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر، التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبًا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.

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