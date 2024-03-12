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عاجل.. توقعات الأرصاد: حالات مطرية ربيعية متتابعة تبدأ نهاية الأسبوع

أمطار المملكة 2
حالات مطرية ربيعية
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة مطرية ربيعية تبدأ الأربعاء بمشيئة الله، وتشمل معظم مناطق المملكة.

حالات مطرية ربيعية

وقال المركز، عبر حسابه في منصة إكس : "حالات لأمطار ربيعية متتابعة متوقعة ـ بمشيئة الله ـ ابتداءً من يوم الأربعاء القادم، تؤثر على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية".اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر أمس الإثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول مع صواعق رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة، وتشمل "العهد ووادي الفرع".
2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف".
3 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة القيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا".
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدوادمي والراين وعفيف الدرعية والعاصمة والمزاحمية وحريملاء ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم".
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.
أمطار غزيرة ورياح قوية حتى الثامنة مساءً
وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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