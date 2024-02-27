عاجل.. الأرصاد: تقلبات جوية ورياح شديدة على 3 مناطق حتى صباح الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.
تقلبات جوية على ثلاث مناطقوتفصيلا، توقع المركز، شبورة مائية وهطول أمطار ورياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مكة والشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء.
بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة السابعة من صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني
للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية
تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق.
ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.