الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

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عاجل.. الأرصاد: تقلبات جوية ورياح شديدة على 3 مناطق حتى صباح الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.

تقلبات جوية على ثلاث مناطقاضافة اعلان

وتفصيلا، توقع المركز، شبورة مائية وهطول أمطار ورياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية والشرقية.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة الجوية على مكة والشرقية حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء.
بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة السابعة من صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، مع احتمالية تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق.
ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





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