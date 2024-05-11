السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 3 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 3 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 11 مايو 2024م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:48، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:15 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:45 مساءً.
مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:21
المدينة – 4:14
الرياض – 3:45

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:36
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:51
المدينة – 6:57
الرياض – 6:29

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:21
المدينة – 8:27
الرياض – 7:59


اقرأ أيضا

عاجل.. المملكة ترحب بإصدار الأمم المتحدة قرارًا يؤهل فلسطين للعضوية الكاملة

مشهد مذهل.. موجة غبارية مع سحابة رعدية تجتاح جازان

بالفيديو.. تساقط أمطار ليلية غزيرة على عفيف بالرياض

عاجل.. موعد صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين

عاجل.. الأحد.. انطلاق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 2:30 م الإثنين، 29 أبريل 2024

أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان مكة والمدينة إلى توخي الحذر

غ45ف54ف 12:07 ص السبت، 27 أبريل 2024

السبت 18 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

3ف3ف35 12:15 ص السبت، 20 أبريل 2024

السبت 11 شوال.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

موجة حر - درجة الحرارة - الحر - الصيف 11:09 ص الخميس، 18 أبريل 2024

درجات الحرارة.. العظمى 38 في مكة والصغرى 10 بمرتفعات عسير