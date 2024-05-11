السبت 3 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 3 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 11 مايو 2024م.





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر



○ موعد أذان الفجر



○ موعد أذان الظهر



○ موعد أذان العصر



○ موعد أذان المغرب



○ موعد أذان العشاء



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:48، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:15 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:45 مساءً.مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة:مكة – 4:21المدينة – 4:14الرياض – 3:45مكة – 12:18المدينة – 12:18الرياض – 11:50مكة – 3:36المدينة – 3:44الرياض – 3:16مكة – 6:51المدينة – 6:57الرياض – 6:29مكة – 8:21المدينة – 8:27الرياض – 7:59