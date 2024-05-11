السبت 3 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 3
ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 11 مايو 2024م.
الدمام
أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء
الساعة 7:48، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجربينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:15 صباحًا،
ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:45 مساءً.
مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة:
○
موعد أذان الفجرمكة
– 4:21
المدينة – 4:14
الرياض – 3:45
○
موعد أذان الظهرمكة
– 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○
موعد أذان العصرمكة
– 3:36
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○
موعد أذان المغربمكة
– 6:51
المدينة – 6:57
الرياض – 6:29
○
موعد أذان العشاءمكة
– 8:21
المدينة – 8:27
الرياض – 7:59