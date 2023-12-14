توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

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أصدرت وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحًا مهمًا بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان
الاجتماعي.
لا يُمنع وجود السجل التجاري استحقاق المعاشوأوضحت أنه لا يُمنع وجود
السجل التجاري استحقاق معاش الضمان الاجتماعي إذا كان مقدم الطلب مستوفٍ لشروط
استحقاق المعاش، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري.
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أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور وأضافت أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى عدم الموافقة على
الضمان الاجتماعي لبعض الأفراد، ومنها الآتي:
1 - إذا كان الفرد يمتلك أكثر من سيارة.
2 - عند دخول الفرد سجن خاص بالبلد.
3 - عدم كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.
4 - في حالة عدم وجود عقد إيجار ساري وموثق.
5 - في حال تم اعتماد الرفض من خلال أحد التابعين.
6 - عند وجود أكثر من عاملين في الأسرة الخاصة بالفرد المتقدم.
7 - في حالة عدم إضافة التابعين المتواجدين مع الفرد في المنزل.
8 - عدم تواجد الفرد داخل السعودية خلال آخر 3 شهور من بداية التقديم.
9 - في حالة عدم توافق بيانات الفرد مع البيانات التي تمت إضافتها في طلب التقديم.
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعيوأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمستفيد معرفة سبب عدم
الأهلية في الضمان المطور بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
1 - ادخل إلى موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.
2 - كتابة كافة البيانات المطلوبة.
3 - اضغط على الخدمات الإلكترونية.
4 - اختر بعدها طلباتي.
5 - اضغط على أيقونة دراسة الأهلية.
6 - ستظهر أمامك صفحة بها كافة تفاصيل الدفعة، بالإضافة إلى أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي.
تقديم دعم مالي لكثير من الأسر المحتاجةوأكدت أن الضمان الاجتماعي المطور يعتبر من أهم البرامج
التي قدمتها وزارة الموارد البشرية، والتي تعمل على تقديم دعم مالي لكثير من الأسر
المحتاجة ذوي الدخل المحدود، وذلك بهدف تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم،
وتوفير حياة كريمة تجعلهم قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
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