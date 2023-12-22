الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

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التأمينات تكشف إمكانية استبعاد المشترك الأجنبي رغم استمرار الكفالة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن استبعاد الأجانب من النظام التأميني ليس من اختصاصها ولكن من اختصاص وزارة الموارد البشرية.

استبعاد الأجانب من التأميناتاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد، بشأن مدى إمكانية استبعاد مشترك أجنبي رغم استمرار الكفالة.
وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، نعتذر منك استبعاد الأجانب من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للإختصاص وافادتك سعيد بخدمتك".

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات،أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك وفقاً للحالات التالية:

دفع تعويض الدفعة الواحدة


- المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة
- من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهراً
- المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك
- من أسقطت عنه الجنسية السعودية

أقل سن للاشتراك الإلزامي


حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أقل سن للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا طبقًا لنظام العمل". 
واشترطت أن "يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله". 

المشتركون في نظام التأمينات بصفة إلزامية


والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:
 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر،  أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. 
- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.
 وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقاً لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.
وتقوم المؤسسة أيضاً بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. 

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