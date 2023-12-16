عاجل.. خطوات تقديم اعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديم اعتراض على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.
وتشمل خطوات تقديم الاعتراض ما يلي:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
اختر خيار “الاعتراضات”.
- تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية: أدخل رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق المُرئي.
- اختر “الطلبات” من القائمة.
- اضغط على التفاصيل، ستظهر حالة الأهلية والاستحقاق، يمكنك مراجعة سبب عدم الاستحقاق.
- الضغط على “إرفاق” لرفع المستندات التي تثبت استحقاقك.
- قم بتحميل المستندات المطلوبة التي تدعم اعتراضك.
- سيتم إعادة النظر في طلبك ومراجعته مرة أخرى.
يشار إلى أن معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي -يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.
-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.
-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.
-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.
-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.
-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.
-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.
-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.
الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:-الأسر التي ليس لديها من يعولها.
-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.
-المسنون وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.
-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
–أسر المدمن والمسجون والغائب.
-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.
-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.
-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها
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