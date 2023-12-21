التعليم تطالب الموارد البشرية بعرض ما يتعلق بالرخصة المهنية على "لجنة البت"

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طلبت وزارة التعليم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عرض ما يتعلق بالرخصة المهنية على لجنة البت للنظر وتعديل نص المادة (٢٦ / ٢) وفك ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.





عدد من الاعتبارات بشأن مطالب التعليم



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ويأتي هذا القرار من التعليم لعدة اعتبارات؛ من أبرزها أثر الرخصة على رواتب المعلمين وردود الأفعال في الميدان التعليمي وأن العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية لا يتم إيقافها بعدم الحصول الرخصة المهنية.

هذا إضافة إلى ارتباط بالترقيات والتطوير المهني التعليمي واعتبارها أحد ضوابطها وكذلك أن قبول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.

وتتضمن الاعتبارات أيضا، أن الممارسات في القطاعات المهنية (المهن الصحية والهندسية وغيرها من المهن لا يطبق عليها إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية وإنما هي لمزاولة المهنة فقط.





تعديلات لائحة الوظائف التعليمية



يذكر أن وزارة الموارد البشرية أجرت عدداً من التعديلات على لائحة الوظائف التعليمية من ضمنها إقرار إصدار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية وربط عدد من الإجراءات التنفيذية بالحصول على الرخصة المهنية.كما تضمنت التعديلات، حرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة ويستثنى من ذلك من يشغل وظيفة مساعد معلم.