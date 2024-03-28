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عاجل.. تنبيه من سفارة المملكة لجميع المواطنين المقيمين بالكويت

سفارة المملكة
أرشيفية
أ أ
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أصدرت سفارة المملكة في الكويت، تنويهًا لكل المواطنين المقيمين في دولة الكويت، بشأن مهلة أخذ البصمة البيومترية.

البصمة البيومترية:اضافة اعلان

وقالت السفارة عبر حسابها على "إكس :" :" تود السفارة إفادة مواطنيها الكرام المقيمين في دولة الكويت الشقيقة، بأن وزارة الداخلية الكويتية حددت مهلة لأخذ البصمة البيومترية تنتهي في 2024/6/1م".
وتابعت :" وفي حال لم يتم أخذ البصمة خلال المدة المحددة سيتم إيقاف جميع تعاملات وزارة الداخلية الكويتية، وعلى ذلك جرى التنويه".

وزارة الداخلية الكويتية:

وفي وقت سابق، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية،  أن وزارة الداخلية حددت مهلة مدتها (3) شهور لأخذ البصمة البيومترية لجميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من شهر مارس المقبل حيث سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية في حال لم يتم أخذها.
وتابعت في بيان :" وتوضح الإدارة أن وزارة الداخلية مستمرة في أخذ البصمة البيومترية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في  جميع منافذ الدولة الحدودية ومطار الكويت الدولي  والمراكز المعدة لذلك."

المراكز والتجمعات المعدة لأخذ البصمة:

وبيّنت أنه يمكن للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون   والمقيمين عمل البصمة البيومتربة فور وصولهم إلى المراكز والمجمعات التجارية المعدة لذلك وهي: 
مديرية أمن حولي بمحافظة حولي، ومديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية، ومديرية أمن الأحمدي بمحافظة الأحمدي، ومديرية أمن مبارك الكبير بمحافظة مبارك الكبير، ومديرية أمن الجهراء بمحافظة الجهراء (للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون)، و قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة علي صباح السالم، وقسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات بمنطقة الجهراء (للمقيمين)، ومجمع الأفنيوز، ومجمع 360 ومجمع الكوت والعاصمة مول ومجمع الوزارات.

كما أوضحت أنه يسمح للمسافرين المغادرة من دولة الكويت دون الحاجة إلى أخذ البصمة ويتم أخذها عند العودة.

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