تعرف على الأبواب المخصصة للمعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بالمسجد الحرام

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وجهت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنبيها للمعتمرين والمصلين، لتعريفهم بالأبواب المخصصة للدخول في موسم رمضان المبارك.

وكتبت الهيئة على حسابها في منصة "إكس" :" ضيف الرحمن: تعرّف على الأبواب المخصصة للمعتمرين والأبواب المخصصة للمصلين خلال موسم رمضان المبارك ١٤٤٥هـ".



الأبواب المخصصة للمصلين في موسم رمضان:



الأبواب المخصصة للمعتمرين في موسم رمضان:



وكانت الأبواب المخصصة للمصلين كالآتي:1-توسعة الملك فهد من باب رقم (10 إلى باب رقم 92 ما عدا 67 و79).2- التوسعة السعودية الثالثة من باب (100 و104 و114 و119 و121 و123).3- الساحة الجنوبية من "سلم أجياد- جسر أجياد".4- الساحة الشرقية "جسر المروة- جسر الراقوبة- سلم المروة 23".1-توسعة الملك فهد "باب الملك فهد- جسر الشبيكة".2-الساحة الجنوبية "باب الملك عبد العزيز1- باب أجياد- جسر أجياد- باب إسماعيل خروج - باب بلال خروج4 – باب الصفا خروج 7 "3- الساحة الشرقية "باب لنبي صلى الله عليه وسلم 14- سلم الأرقم الجنوبي 16- مصاعد الأرقم- مدخل جسر الأرقم- باب علي طواري 17 – باب السلام (0-19)- باب المروة 20- جسر المروة- سلم المروة 23- جسر عربات المروة".