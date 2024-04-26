السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. حكم الذهاب إلى الحج دون تصريح ورحلات بـ٤٩ ريالاً على الخطوط السعودية

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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بيان من "كبار العلماء" عن حكم الذهاب إلى الحج دون تصريح (تفاصيل)

 أكدت هيئة كبار العلماء، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.. المزيد هنا

"الزكاة والضريبة" تحدد موعد الربط والفوترة الإلكترونية للمنشآت المتجاوزة إيراداتها 15 مليون ريال

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية.. المزيد هنا

بعد اعتمادها رسميًا.. ننشر تعديلات لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

اعتمد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التعديلات التي أجريت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. المزيد هنا

قبل بدء موسم الحج.. تحذير من "الحج والعمرة" من هذه الشركات

حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.. المزيد هنا

مفاجأة لا تصدق.. رحلات بـ ٤٩ ريالاً على الخطوط السعودية (فيديو) 

هل تصدق أن أسعار بعض الرحلات الداخلية على الخطوط الجوية السعودية يصل إلى 49 ريالاً؟.. المزيد هنا

زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق بدءًا من هذا التاريخ

انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم.. المزيد هنا

إعلان أهلية الضمان الاجتماعي غدًا.. خطوات الاستعلام والاعتراض

يترقب مستفيدو نظام الضمان الاجتماعي المطور، الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة رقم 29، غدًا السبت.. المزيد هنا

الأسبوع القادم.. تحذير من حالة ماطرة واسعة التأثير على المملكة ودول الخليج
حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية واسعة النطاق، متوقعة الأسبوع القادم على المملكة ودول الخليج.. المزيد هنا

تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة

كشف تقرير إنترنت السعودية 2023، الذي أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة خلال عام 2023م.. المزيد هنا

بعد رصد حالات تسمم بالرياض.. أبرز أعراض الإصابة ببكتيريا الـ "Botulism" (فيديو)

كشف استشاري الطب الباطني، الدكتور علي بالحارث، عن أبرز أعراض إصابة بكتيريا الـ "Botulism"، وذلك إثر إصابة عدد من الأشخاص عقب تناول الطعام في أحد مطاعم الرياض أمس.. المزيد هنا

كارثة بغزة.. 34.356 شهيدًا وأكثر من مليون ومئة ألف نازح

نفذت طائرات الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسة غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة، طالت مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع، ملحقة دمارًا بممتلكات الفلسطينيين.. المزيد هنا

على غرار كوفيد.. أول لقاح من نوعه للسرطان بالعالم

ابتكر باحثون أول لقاح من نوعه في العالم لسرطان الجلد يجري اختباره على مرضى بريطانيين، مما يوفر الأمل للملايين في العلاج من المرض المدمر، علاوة على علاج سرطان الرئة والمثانة والكلى.. المزيد هنا

خطيب المسجد النبوي: اللهم اكشف الكرب والشدائد عن فلسطين

خطب وأم المصلين في المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.. المزيد هنا

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