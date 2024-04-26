عاجل.. أهم 10.. حكم الذهاب إلى الحج دون تصريح ورحلات بـ٤٩ ريالاً على الخطوط السعودية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بيان من "كبار العلماء" عن حكم الذهاب إلى الحج دون تصريح (تفاصيل) أكدت هيئة كبار العلماء، أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.. المزيد هنا
"الزكاة والضريبة" تحدد موعد الربط والفوترة الإلكترونية للمنشآت المتجاوزة إيراداتها 15 مليون ريالحددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الحادية عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية.. المزيد هنا
بعد اعتمادها رسميًا.. ننشر تعديلات لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكوميةاعتمد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، التعديلات التي أجريت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.. المزيد هنا
قبل بدء موسم الحج.. تحذير من "الحج والعمرة" من هذه الشركاتحذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول.. المزيد هنا
مفاجأة لا تصدق.. رحلات بـ ٤٩ ريالاً على الخطوط السعودية (فيديو) هل تصدق أن أسعار بعض الرحلات الداخلية على الخطوط الجوية السعودية يصل إلى 49 ريالاً؟.. المزيد هنا
زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق بدءًا من هذا التاريخانطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وأكثر من 250 وجهة في العالم.. المزيد هنا
إعلان أهلية الضمان الاجتماعي غدًا.. خطوات الاستعلام والاعتراضيترقب مستفيدو نظام الضمان الاجتماعي المطور، الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة رقم 29، غدًا السبت.. المزيد هنا
الأسبوع القادم.. تحذير من حالة ماطرة واسعة التأثير على المملكة ودول الخليج
حذر خبراء الأرصاد من حالة مطرية واسعة النطاق، متوقعة الأسبوع القادم على المملكة ودول الخليج.. المزيد هنا