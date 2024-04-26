عاجل.. أهم 10.. حكم الذهاب إلى الحج دون تصريح ورحلات بـ٤٩ ريالاً على الخطوط السعودية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





بيان من "كبار العلماء" عن حكم الذهاب إلى الحج دون تصريح (تفاصيل)



"الزكاة والضريبة" تحدد موعد الربط والفوترة الإلكترونية للمنشآت المتجاوزة إيراداتها 15 مليون ريال



بعد اعتمادها رسميًا.. ننشر تعديلات لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية



قبل بدء موسم الحج.. تحذير من "الحج والعمرة" من هذه الشركات



مفاجأة لا تصدق.. رحلات بـ ٤٩ ريالاً على الخطوط السعودية (فيديو)



زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق بدءًا من هذا التاريخ



إعلان أهلية الضمان الاجتماعي غدًا.. خطوات الاستعلام والاعتراض



تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة



بعد رصد حالات تسمم بالرياض.. أبرز أعراض الإصابة ببكتيريا الـ "Botulism" (فيديو)



كارثة بغزة.. 34.356 شهيدًا وأكثر من مليون ومئة ألف نازح



على غرار كوفيد.. أول لقاح من نوعه للسرطان بالعالم



خطيب المسجد النبوي: اللهم اكشف الكرب والشدائد عن فلسطين

