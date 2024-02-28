35 طالباً وطالبة يمثلون المملكة في "آيسف 2024"

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، أسماء الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في معرض "ريجينيرن" الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024".





35 طالبًا وطالبة يمثلون المملكة:



اختيار الأسماء بعد رحلة استغرقت عامًا كاملًا:



والذي من المقرر أن يقام بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في مايو القادم، وعددهم 35 طالباً وطالبةً يمثلون المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، بعد رحلة من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم، استغرقت عاماً كاملاً، ومرت بـ 6 مراحل.الأمين العام لمؤسسة "موهبة":وأوضحت الأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أن طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة البالغ عددهم 35، تم اختيارهم من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «"إبداع 2024"، بعد مشاركتهم في البرنامج التأهيلي الذي عقد في مركز مشكاة التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، تلقوا خلاله تدريبات مكثفة.وبينت أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد رحلة استغرقت عاماً كاملاً، بدأت بـ 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، في 21 مجالاً علمياً، مروا بـ 6 مراحل، كان آخرها معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي احتضنته جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، خلال الفترة من 31 يناير إلى 4 فبراير الجاري، وترشح للمشاركة فيه 180 طالباً وطالبةً، فاز منهم 45 طالباً وطالبةً بجوائز إبداع الكبرى.ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، أكبر مسابقة عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية، ويستقطب أكثر من 1600 طالب وطالبة من نحو 70 دولة، حيث بلغ عدد الجوائز التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال مشاركاتها السابقة 133 جائزة.