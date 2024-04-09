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عاجل.. تعليم الرياض: مواعيد المطابقة والمقابلات الشخصية للوظائف التعليمية تبدأ في هذا الموعد

تعليم الرياض
تعليم الرياض
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أعلنت إدارة التعليم في الرياض عن مواعيد إجراءات مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية للوظائف التعليم المعلن عنها سابقا.

وظائف تعليم الرياضاضافة اعلان

وقالت إدارة تعليم الرياض في بيان لها: "أنه تم تم تبليغ المرشحين والمرشحات لـ   الوظائف التعليمية التعاقدية عبر الرسائل النصيّة عن مواعيد إجراءات مطابقة البيانات والمقابلة الشخصية للمرشحين والمرشحات والتي تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 8 شوال 1445هـ ".

هذا وتستعد إدارات التعليم لإجراء المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات الإدارات التي تم ترشحيهم عليها.

النتائج النهائية للوظائف التعليمية

وتبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.
كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

معايير المفاضلة النهائية بين المترشحين

وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:
المعدل التراكمي (20%)
أقدمية التخرّج (20%)
درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)
درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).

الوظائف التعليمية الجديدة

وسيكون التعاقد على الوظائف التعليمية على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التخصصات المطلوبة 

وتشمل التخصصات المطلوبة:
- اللغة الإنجليزية
- رياضيات
- أحياء
- فيزياء
- علوم
- كيمياء
- مهارات رقمية
- تربية فكرية
- توحد
- صعوبات تعلم
- عوق سمعي
- عوق بصري

الإدارات التعليمية المستهدفة:

- الرياض
- الشرقية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الأحساء
- الباحة
- الجوف
- الحدود الشمالية
- الطائف
- القصيم
- عسير
- نجران
- تبوك
- جازان
- جدة
- حائل

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