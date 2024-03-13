الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

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طقس 3 رمضان.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية مع شدة البرد والرياح

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من طقس اليوم الأربعاء ثالث أيام رمضان، متوقعًا بداية الحالة الممطرة العاشرة لعام 1445هـ.اضافة اعلان

"الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد.


أمطار متوقعة على الرياض ومكة و6 مناطق

وأضاف أن الحالة المطرية متوقعة على أجزاء متفرقة من مناطق المدينة وحائل والباحة وعسير وجازان وغرب وشمال منطقة الرياض وشمال غرب المنطقة الشرقية وغرب القصيم وجنوب وشرق منطقة مكة، تسبق برياح نشطة وارتفاع تدريجي في الحرارة.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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