الرياض في أسبوع.. إمهال سكان 54 حيًّا لتسجيل عقاراتهم والأقمار الصناعية تُسجل إشارات البرق

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يسلط تقرير “الرياض في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث الخاصة بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع.



إمهال سكان 54 حيًّا بالرياض لتسجيل عقاراتهم قبل هذا التاريخ



دعتْ الهيئةُ العامة للعقار ملاَّكَ العقارات في 56 حيًا بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة في هذه الأحياء والتي تنتهي يوم الخميس 18 رمضان 1445هــ، الموافق 28 مارس للعام الحالي 2024م.



إطلاق مسار جوي جديد يربط الرياض بالعاصمة الصينية بكين



يتعاون برنامج الربط الجوي مع خطوط جنوب الصين الجوية، لإطلاق مسار جوي جديد يربط العاصمة الصينية بكين بالرياض.



الأمير فهد بن سعد بن عبد الله يهنئ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالدرعية لتحقيقها المركز الأول في ‏مسابقة أمير منطقة الرياض



استقبل سمو محافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبد الله آل سعود وفدًا من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدرعية بمشاركة الطلاب الفائزين من الجمعية بالمركز الأول في مسابقة أمير منطقة الرياض السنوية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لعام1445هـ.



١.٦ مليون طالب وطالبة يواصلون رحلتهم التعليمية بتعليم الرياض



يستأنف غدًا أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 1445هـ.



انطلاق فعاليات المؤتمر الأكثر حضورًا في العالم "ليب 2024" في الرياض

انطلقت الاثنين، أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الأكثر حضورًا في العالم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.



الآن.. الأقمار الصناعية تُسجل إشارات البرق على الرياض وهذه المناطق



كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الأقمار الصناعية تُسجل الآن إشارات البرق على الرياض وبعض المناطق.



6 عقود مع القرآن.. الاحتفاء بـ1300 حافظة لكتاب الله بجمعية "مكنون" بالرياض



رعت حرمُ صاحب السموِّ الملكي أمير منطقة الرياض صاحبة السموِّ الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، أمس، حفلَ تكريم (1300) خاتمة لكتاب الله لعام 1444هـ، الذي نظَّمته جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون"، وذلك في قاعة مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.



اختتام أعمال منتدى الرياض للعمل التطوعي 2024



اختتمت فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي الأول الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.





منها 1000 بدلة.. ضبط رتب وأنواط عسكرية وشعارات مخالفة في محال بالرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، خلال الحملة التفتيشية بمحافظة الخرج، عدداً من الرتب والأنواط العسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، و1000 بدلة عسكرية.



