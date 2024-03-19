تعليم الرياض: تحويل الدراسة عبر منصتي مدرستي وروضتي.. اليوم الثلاثاء

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.



الدراسة عن بعد



تعليق الدراسة الحضورية



توقعات حالة الطقس



هطول أمطار رعدية



حركة الرياح السطحية



كذلك أعلنت إدارة تعليم الرس، عن تعليق الدراسة الحضورية، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء، بسبب التلقبات الجوية.وقالت إدارة تعليم الرس في بيان عبر منصة إكس: "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة ليوم الثلاثاء : 9/ 9/ 1445 هـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم الرس ومكتب التعليم في ضرية".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.