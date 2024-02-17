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عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح شديدة على مكة والمدينة و 7 مناطق

أمطار غزيرة
الدفاع المدني يواجه الأمطار والسيول
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار غزيرة وسيول مع هبوب رياح قوية مشيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية وسيول متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل "أملج والبدع وحقل وضباء ونيوم".
2 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف وعرعر  والعويقيلة ورفحاء".
3 - منطقة الجوف وتشمل"القريات وسكاكا وطبرجل ودومة الجندل".
4 - منطقة المدينة المنورة وتشمل"الرايس ويتبع وبدر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد والعلا وخيبر".
5 - المنطقة الشرقية وتشمل"الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران ورأس تنورة".
6 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"العاصمة والطائف والعرضيات وخليص والكامل والشعيبة وجدة ورابغ وأضم وميسان والقنفذة والليث والجموم والخرمة والموية وتربة ورنية".
7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
8 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

أمطار ورياح قوية تستمر حتى الثامنة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من لرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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