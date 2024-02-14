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تحذير عاجل من حالة مطرية ورياح متربة على الرياض و8 مناطق لـ 10 مساءً

امطار غزيرة على تبوك
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "تبوك وتيماء".
2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".
4 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والحناكية والعهد والعلا وخيبر وبدر ووادي الفرع".
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة والطائف والعرضيات وخليص والكامل والجموم ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية".
7 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
8 - منطقة القصيم، وتشمل "الأسياح والبدائع والبكيرية الشماسية والعمار والمذنب الثامرية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".  
9 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

أمطار ورياح قوية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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