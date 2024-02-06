عاجل.. تحذير لسكان الرياض.. ماذا توقع "العقيل" أن يحدث يوم الأحد القادم؟

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حذّر محلل الطقس عقيل العقيل، سكان العاصمة من موجة أمطار متوقعة قادمة على الرياض.





أمطار على وسط العاصمة الرياض اضافة اعلان



شبورة مائية ورياح شديدة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



وأوضح "العقيل"، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المحافظات القريبة من الرياض خاصة الشمالية شهدت هطول أمطار غزيرة مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لم تهطل حتى الآن أمطار معتبرة على قلب العاصمة الرياض.وأضاف: " متوقع موجة أمطار قادمة يوم الأحد قد تشمل الرياض وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ".وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.وأصدر المركز تنبيها لأهالي منطقة مكة المكرمة، حيث توقع رياحاً شديدة وارتفاع الأمواج، تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الثلاثاء.كما توقع المركز، شبورة مائية تحجب الرؤية الأفقية في الباحة، وتستمر حتى التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.



