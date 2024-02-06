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عاجل.. تحذير لسكان الرياض.. ماذا توقع "العقيل" أن يحدث يوم الأحد القادم؟

سيول الرياض
أرشيفية
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حذّر محلل الطقس عقيل العقيل، سكان العاصمة من موجة أمطار متوقعة قادمة على الرياض.

أمطار على وسط العاصمة الرياضاضافة اعلان

وأوضح "العقيل"، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن المحافظات القريبة من الرياض خاصة الشمالية شهدت هطول أمطار غزيرة مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه لم تهطل حتى الآن أمطار معتبرة على قلب العاصمة الرياض.
وأضاف: " متوقع موجة أمطار قادمة يوم الأحد قد تشمل الرياض وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ".

شبورة مائية ورياح شديدة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأصدر المركز تنبيها لأهالي منطقة مكة المكرمة، حيث توقع رياحاً شديدة وارتفاع  الأمواج، تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم الثلاثاء.
كما توقع المركز، شبورة مائية تحجب الرؤية الأفقية في الباحة، وتستمر حتى التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لتكوُن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.


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