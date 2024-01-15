الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

نزهتك في البر
قضاء النزهة في البر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن بعض المتنزهين يعمدون إلى الأرض المنخفضة في فصل الشتاء، اعتقادًا منهم بأنها أدفأ من المرتفعة.اضافة اعلان

أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

وأوضح المسند أن "الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في المنخفضات، هذا في حالة سكون الرياح طبعاً".

النوم في المناطق المرتفعة (نسبيًا) أدفأ

ويؤكد أن "النوم في المناطق المرتفعة (نسبيًا) أدفأ، شريطة أن تكون الرياح ساكنة".
ويتابع "من خلال التجربة العملية في الشتاء فقد وجدت درجة الحرارة الصغرى (فجرًا) فوق الكثيب أعلى من النقرة (المنخفض) بنحو 5 درجات والرياح ساكنة".
أما في حالة كون الرياح نشطة فإن المناطق المرتفعة بشكل عام تكون أبرد".

سماء غائمة على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء، بمشيئة الله تعالى، غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

تكوّن الضباب على 3 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضا

"دليل التعليم": 3 مراحل لتنفيذ خطة الدعم والمساندة في المدارس

توقعات "الأرصاد": ضباب على مكة وسماء غائمة بمعظم مناطق المملكة

عاجل.. بشرى من وكيل جامعة القصيم للطلاب (فيديو)

"الصناعة": 65 % من رخص التعدين لمواد البناء

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للموظفين.. ضباب وبرد وصقيع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 7:24 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف وضباب بهذه المناطق

طقس مستقر في المملكة 7:17 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية والشمالية

استقرار الطقس 7:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة وضباب بالشمالية

طقس مستقر في معظم مناطق المملكة 7:17 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. طقس مستقر على معظم مناطق المملكة وضباب بالشرقية

اقرأ أيضا

التعليم
4:21 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. آخر موعد لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

حساب المواطن
3:01 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. شخص قدم اعتراضا على حساب المواطن ويحاول إلغاءه.. كيف يتم ذلك؟

مواقيت الصلاة
1:20 ص الإثنين، 15 يناير 2024

الإثنين 3 رجب.. أهالي هذه المدينة أول من يصلون العشاء

وزير الخارجية
1:19 ص الإثنين، 15 يناير 2024

وزير الخارجية يصل دافوس لترؤس وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

نزهتك في البر
11:14 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

اسعار العملات5
10:55 ص الإثنين، 15 يناير 2024

الإحصاء: 1.5% معدل التضخم السنوي بالمملكة في ديسمبر

أهم 10
10:17 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سداد الإيجار عبر منصة إيجار وبشرى لطلاب الجامعات

سدايا
9:28 ص الإثنين، 15 يناير 2024

ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم في برنامج سدايا المنتهي بالتوظيف للخريجين

إيجار
9:11 ص الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار

حساب المواطن
8:18 ص الإثنين، 15 يناير 2024

حتى لا يؤثر على أهليتك.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص تسجيل التابعين