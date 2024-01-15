عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

أ أ
قال خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله
المسند، إن بعض المتنزهين يعمدون إلى الأرض المنخفضة في فصل الشتاء، اعتقادًا منهم
بأنها أدفأ من المرتفعة.
أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاءوأوضح المسند أن "الهواء البارد أثقل من الحار؛
لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكون
الصقيع في المنخفضات، هذا في حالة سكون الرياح طبعاً".
النوم في المناطق المرتفعة (نسبيًا) أدفأويؤكد أن "النوم في المناطق المرتفعة (نسبيًا)
أدفأ، شريطة أن تكون الرياح ساكنة".
ويتابع "من خلال التجربة العملية في الشتاء فقد وجدت درجة الحرارة الصغرى (فجرًا) فوق الكثيب أعلى من النقرة (المنخفض) بنحو 5 درجات والرياح ساكنة".
أما في حالة كون الرياح نشطة فإن المناطق المرتفعة بشكل عام تكون أبرد".