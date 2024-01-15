عاجل.. خبير طقس يحدد أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء

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قال خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن بعض المتنزهين يعمدون إلى الأرض المنخفضة في فصل الشتاء، اعتقادًا منهم بأنها أدفأ من المرتفعة. اضافة اعلان





أفضل مكان لقضاء نزهتك في البر بفصل الشتاء



النوم في المناطق المرتفعة (نسبيًا) أدفأ



سماء غائمة على معظم مناطق المملكة



تكوّن الضباب على 3 مناطق



وأوضح المسند أن "الهواء البارد أثقل من الحار؛ لذا فإنه يتجمع في الليل وخاصة عند الفجر في المطامن والمنخفضات، وهذا يفسر تكون الصقيع في المنخفضات، هذا في حالة سكون الرياح طبعاً".ويؤكد أن "النوم في المناطق المرتفعة (نسبيًا) أدفأ، شريطة أن تكون الرياح ساكنة".ويتابع "من خلال التجربة العملية في الشتاء فقد وجدت درجة الحرارة الصغرى (فجرًا) فوق الكثيب أعلى من النقرة (المنخفض) بنحو 5 درجات والرياح ساكنة".أما في حالة كون الرياح نشطة فإن المناطق المرتفعة بشكل عام تكون أبرد".وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء، بمشيئة الله تعالى، غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.