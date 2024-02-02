"الأرصاد" يُطلق تحذيرًا من استمرار الأمطار مع أجواء باردة على هذه المناطق

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حذر
محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من فرصة هطول أمطار مع أجواء
باردة على مناطق مختلفة من المملكة.
أجواء
باردة على معظم مناطق المملكةوأوضح
في تصريحات لـ"الإخبارية"، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة على
بعض مناطق المملكة مع فرص مهيأة لهطول الأمطار.
وبين أنه خلال شهر فبراير متوقع انخفاض درجات الحرارة على طول الشريط الساحلي الغربي من المملكة، مع استمرار برودة الأجواء حتى تتأقلم الكتلة الهوائية الباردة.
حالة مطرية متوقعة على هذه المناطقوأشار
إلى فرص هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بعسير والباحة
وجازان.
انتشار الضباب
الكثيف خلال هذه الأيامونبه
إلى أن الضباب الكثيف سيكون ثمة سائدة للطقس خلال هذه الأيام على سلسلة جبال
السروات، مع انعدام مستوى الرؤية الأفقية خاصة خارج المدن بمرتفعات عسير والباحة
ومكة المكرمة.
فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: الأجواء الباردة ستستمر على بعض مناطق المملكة وهنالك فرص مهيأة لهطول الأمطار #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/YcriTdcygK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 2, 2024
انخفاض
درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن توالي درجات
الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.
رياح
سطحية مثيرة للأتربة والغباروأوضح
ان الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى
الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء
الشرقية من منطقة نجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".