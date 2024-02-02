"الأرصاد" يُطلق تحذيرًا من استمرار الأمطار مع أجواء باردة على هذه المناطق

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حذر محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، من فرصة هطول أمطار مع أجواء باردة على مناطق مختلفة من المملكة.

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أجواء باردة على معظم مناطق المملكة



حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



انتشار الضباب الكثيف خلال هذه الأيام



انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة



رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح في تصريحات لـ"الإخبارية"، أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة على بعض مناطق المملكة مع فرص مهيأة لهطول الأمطار.وبين أنه خلال شهر فبراير متوقع انخفاض درجات الحرارة على طول الشريط الساحلي الغربي من المملكة، مع استمرار برودة الأجواء حتى تتأقلم الكتلة الهوائية الباردة.وأشار إلى فرص هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية بعسير والباحة وجازان.ونبه إلى أن الضباب الكثيف سيكون ثمة سائدة للطقس خلال هذه الأيام على سلسلة جبال السروات، مع انعدام مستوى الرؤية الأفقية خاصة خارج المدن بمرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.وأوضح ان الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار