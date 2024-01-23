الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

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المناطق والتوقيت.. "الحصيني" يُحذر من تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية

درجات الحرارة - الشتاء
حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تذبذب درجات الحرارة، وموجة برد قوية على معظم مناطق المملكة.

منخفضات جوية متوالية تؤثر على أجواء المملكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع خلال الأيام القادمة، عدة منخفضات جوية متوالية على بلاد الشام، وهذا يؤثر على أجواء المملكة بطريق مباشر وغير مباشر.


تذبذب درجات الحرارة وموجة برد قوية


وأضاف أنه يتوقع تذبذبًا في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، مع موجة برد من شبه قوية إلى قوية على معظم المناطق، وذلك خلال الأسبوع القادم.

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، قد تكون غزيرة جدًا على سواحل فلسطين، وثلوج على مرتفعات لبنان وسوريا، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.


توسع الحالة الجوية الممطرة السابعة

وبين أنه حسب النماذج العددية للطقس، فإنه من المتوقع، من مساء اليوم الثلاثاء وحتى 72 ساعة القادمة، توسُّع الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ بأمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وأضاف أن هذه الحالة تشمل أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة وتبوك والحدود الشمالية والجوف، إضافة الى أجزاء من مناطق الباحة، عسير، وجازان، ثم تمتد إلى شمال الشرقية وأجزاء متفرقة ومحدودة من الوسطى.

انخفاض في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
في حين لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة وتبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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