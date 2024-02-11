تنبيه عاحل للمسافرين عبر مطار الملك خالد بسبب الأحوال الجوية في العاصمة

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أصدر
مطار الملك خالد، تنبيهًا للمسافرين بسبب الأحوال الجوية في
العاصمة.
وأوضح في بيان لها نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة، فإنه يؤكد على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة.
تحذيرات
من منخفض جوي وأمطار غزيرة يأتي
هذا في وقت حذر فيه خبراء الطقس من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج.
وتوقع خبراء الأرصاد استمرار حركة المنخفض الجوي المتوقعة من صباح اليوم وحتى صباح يوم الثلاثاء.
الدفاع
المدني يُحذر من أمطار وتقلبات جويةوأصدرت
المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا من تقلبات جوية وحالة مطرية على
مناطق مختلفة من المملكة.
ودعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.