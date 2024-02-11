الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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تنبيه عاحل للمسافرين عبر مطار الملك خالد بسبب الأحوال الجوية في العاصمة

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مطار الملك خالد
أ أ
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أصدر مطار الملك خالد، تنبيهًا للمسافرين بسبب الأحوال الجوية في العاصمة.
وأوضح في بيان لها نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة، فإنه يؤكد على أهمية التواصل مع الناقل الجوي قبل التوجه للمطار للتأكد من حالة الرحلة.اضافة اعلان

تحذيرات من منخفض جوي وأمطار غزيرة

يأتي هذا في وقت حذر فيه خبراء الطقس من منخفض جوي وأمطار غزيرة على المملكة والخليج.
وتوقع خبراء الأرصاد استمرار حركة المنخفض الجوي المتوقعة من صباح اليوم وحتى صباح يوم الثلاثاء.

الدفاع المدني يُحذر من أمطار وتقلبات جوية

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا من تقلبات جوية وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.


ودعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول

 وأوضحت أن مناطق المملكة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ومناطق عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية والقصيم.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.


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