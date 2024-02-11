طقس غير مستقر.. الدفاع المدني يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وتقلبات جوية

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا من تقلبات جوية، وحالة مطرية على مناطق مختلفة من المملكة.





الدفاع المدني يُحذر من أمطار وتقلبات جوية



أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



أمطار غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



ودعت سكان الشرقية وحائل وبعض المناطق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن مناطق المملكة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ومناطق عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية والقصيم.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

في الوقت نفسه، يتوقع المركز انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.









