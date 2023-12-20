الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:اضافة اعلان
 قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

تنفيذ حُكم الشرع تعزيرًا ببنجلاديشي في مكة

 أقدم / أبو الكلام أشرف علي - بنجلاديشي الجنسية - على قتل كل من / محمد أبو القاسم رستم علي - بنجلاديشي الجنسية - و/ خديجة منير و/ كارتيني - إندونيسيتي الجنسية - وذلك بطعنهم بسكين ومقص مما أدى إلى وفاتهم، والشروع في قتل شخص آخر، وسلب نقودهم ومصاغهم بدافع الانتقام.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولشناعة فعله من قتل عدد من الأنفس المعصومة وسلب أموالهم، ولمحاولته إخفاء جريمته مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني

 وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني / أبو الكلام أشرف علي - بنجلاديشي الجنسية - يوم الأربعاء 7 / 6 / 1445هـ الموافق 20 / 12 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله

 ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم.

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

اقرأ أيضا

حكمة ربانية.. "المسند" يكشف كيفية حدوث الانقلاب الشتوي هذا العام

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

منها مكة.. تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ 6 مساءً

درجات الحرارة.. الصغرى 2 والعظمى 33 وانخفاض بمعظم الأنحاء

إغلاق الطريق القديم للصعود إلى غار حراء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 12:22 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. "ويسعون في الأرض فسادًا".. تنفيذ حكم الشرع بمواطن ارتكب عدة جرائم نكراء

وزارة الداخلية 4:43 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلى عن شرفه.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة ابن أخيه بطريقة لا تخطر ببال

وزارة الداخلية 3:42 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

شمال المملكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بجان أنهى حياة مواطن بطعنة نافذة

وزارة الداخلية 2:43 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أنهى حياة يمني بشكل بشع.. تنفيذ حكم الشرع بهندي في الشرقية

اقرأ أيضا

المرور1
9:49 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

المرور: المركبات ذات اللوحات الأجنبية لا يقودها إلا مواطنو دولة إصدارها

أهم 10
9:38 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أكثر من 740 وظيفة بمختلف مناطق المملكة ومهلة لمحطات الوقود

اسكان الحجاج منى
7:59 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

إنشاء 12 برجًا لإسكان الحجاج في منى لزيادة الطاقة الاستيعابية

GBwrMf6WgAA8HQ_
7:51 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

خبير طقس يُحذر من أجواء الكتلة القطبية الباردة وانخفاض الحرارة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:08 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن

الحادث
1:20 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022

الجوازات
4:58 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

وزارة الداخلية
1:03 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة

وظائف سار
12:22 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم

رياح-1
11:00 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

منها مكة.. تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ 6 مساءً