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عاجل.. بعد مطعم الروضة ووكر نجران.. ضربات نوعية لمروجي السموم بجدة وعسير

الشرطة
الشرطة
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 أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير , محاولة تهريب (39) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مقيم في جدة



كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات , على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة , لترويجه (1.2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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مطعم جدة واستراحة نجران:

 

ضبطت أمانة جدة أحد المطاعم الشهيرة بحي الروضة يستخدم لحوماً ومواد غذائية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة، بحسب "عكاظ".

انتشار الصراصير:



ولوحظ انتشار الصراصير والحشرات والتحضير بطرق سيئة جداً، وإهمال العاملين في تطبيق الاشتراطات الصحية. وجرى إتلاف الكميات المرصودة وتطبيق الإجراءات النظامية.

وعرض الفيديو العديد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة والمليئة بالحشرات والتي كان يتم إعدادها تمهيدا لبيعها في الأسواق.

 

وكر نجران:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج 1.5 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.


الإبلاغ عن المهربين



 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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