في هذه المناطق.. ضربات نوعية تٌسقط مروجي السموم والمخدرات

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





إحباط ترويج حشيش في جازان

عملية نوعية في الحرث