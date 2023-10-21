السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

في 5 مناطق.. ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات والسموم

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الشرطة
أ أ
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قبضت شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة في منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن ومواطنة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ترويج الشبو في الرياض


وفي منطقة الرياض، قبضت دوريات الأمن على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ترويج المخدر في جدة


وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمين من الجنسية نفسها ومقيم من الجنسية الباكستانية لترويجهم (4.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة تبوك:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

حرس الحدود بعسير:

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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