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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

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وزير الخارجية
أ أ
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أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رفض المملكة القاطع للأعمال العدائية في غزة.

المملكة تطالب بفتح ممرات آمنة

ودعا في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، المجتمع الدولي إلى التحرك لإقامة ممرات إنسانية آمنة.
وأعرب وزير الخارجية، عن أمل المملكة من المجتمع الدولي النظر في الأوضاع الإنسانية في غزة.

المملكة تبذل جهود كبيرة لوقف التصعيد

وأكد سموه خلال اللقاء أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري.

قلق بالغ من سوء الأوضاع في غزة

 كما أشار سموه إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

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