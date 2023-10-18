الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بشان غزة.. المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

المملكة ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي
وزير الخارجية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

رأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، وذلك لبحث العدوان في قطاع غزة.اضافة اعلان




مناشدات بوقف فوري للأعمال العسكرية

 وألقى سمو وزير الخارجية، كلمة المملكة، أكد فيها أن الاجتماع يأتي استجابةً لتطوراتٍ مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارُس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً رفض المملكة القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال، بالرغم من مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية، التي يذهب ضحاياها الأطفال، والنساء، وكبار السن، من المدنيّين العزّل.
 وقال سموه: "إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الإسلامي الحنيف، تحرّم قتل النفس بغير حق، وترويع الآمنين، والتعرّض للأطفال والنساء والمسنين".

المملكة تحذر من خطورة تفاقم الأوضاع

 وشدد سموه على تحذير المملكة المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع، وتداعياتها غير المحسوبة، وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف، وتفاقِم العنف، وتوسّع نطاق الأزمة.


 وقال سمو وزير الخارجية :"لقد بيّنت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفاً مسؤولاً بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية".

الجهود العربية المشتركة لمساعدة غزة

 وأكّد سموه ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردّية، والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات، والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.




ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

 وجدد سمو وزير الخارجية، التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وقال سموه: "موقفُنا الداعم لإقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ على حدود 1967م، وعاصمتُها القدس الشرقية؛ لَنُطالب المجتمعَ الدوليِّ بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويُفضي إلى سلامٍ عادلٍ ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

توفير حياة كريمة للفلسطينيين

 وأوضح سموه أن المملكة ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها، وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، بما يلبّي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظلّ سلامٍ عادلٍ ومستدامٍ.
 وضم وفد المملكة، خلال الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية
5:19 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني

أخبار السعودية
4:54 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. المملكة ترد على الأعمال العدائية بغزة و"إنذار أحمر" بهذه المناطق

غرفة المدينة
4:49 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:48 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في عدة مناطق

اقرأ أيضا

بهذه الخطوات.. طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

بمشاركة 30 جهة.. انطلاق الملتقى التنسيقي للمؤسسات المعنيّة باللغة العربية

"الصحة الخليجي" يفوز بجائزتين عالميتين في الإبداع

"التأمينات": مساعدك التأميني يجيب على كل الأسئلة على مدار الساعة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

67676 3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

F8jdTRDWsAAH-pG 3:23 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يناقش مع ولي عهد الكويت تطور الأوضاع في غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 3:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

التعاون-الإسلامي-2 1:08 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة

اقرأ أيضا

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول

أمانة مكة
1:11 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

بدء تطبيق الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية في مكة المكرمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

67676
3:26 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة تُؤكد رفضها القاطع للأعمال العدائية في غزة

رابت - الراتب - ريال -
2:28 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مكافأة 7 آلاف ريال.. "السوق المالية" تعلن برنامج تهيئة الخريجين المنتهي بالتوظيف

حساب المواطن - الدعم الشهري
1:53 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن بخصوص الأقساط الشهرية للمستفيدين

F8sWMI5WwAAY--y
1:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مفاجأة.. ما علاقة الأمطار بفيروس الأنفلونزا؟ خبير أرصاد يوضح

أخبار السعودية
1:40 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدّث وشرط تأجير المسكن المدعوم

F8tVTqFW0AA2M-1
1:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول