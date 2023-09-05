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خدمات النقل العام بالطائف تعمل 18 ساعة يوميًا لنقل مليوني راكب سنويًا

حافلات النفل العام
حافلات النفل العام
أ أ
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دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم الثلاثاء، مشروع "النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف"، من مقر المحطة الرئيسية للمشروع بجوار جامع الملك فهد.
جاء ذلك بحضور أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح وعدد من الشخصيات الأخرى.


 9 مسارات تنقل الركاب

وأعلن متحدث هيئة النقل، صالح الزويد، أن المشروع يوفر خيارات نقل خدم متعددة السياح والزوار والسكان على حد سواء،  عبر 9 مسارات تنقل الركاب من مناطق مختلفة بالمحافظة.
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، أن رحلات خدمات النقل الترددي والنقل العام ستعمل على مدار 18 ساعة يوميًا لخدمة السكان. 


2 مليون راكب سنويًا

وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمشروع 2 مليون راكب سنويًا من خلال 58 حافلة ستجوب أرجاء المحافظة بداية من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، يعمل عليها 116 سائقًا مدربًا.
وبين المتحدث أن هذا المشروع تشرف عليه الهيئة العامة للنقل ضمن مشاريع للنقل العام بالحافلات في مناطق مختلفة بالمملكة. 

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