انطلاق مناورات "نسيم البحر 14" بين المملكة وباكستان

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أعلنت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورات التمرين الثنائي المختلط "نسيم البحر 14" بالأسطول الشرقي، بمشاركة القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن ذلك يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية المشتركة بين الجانبين.



انطلاق مناورات التمرين الثنائي المختلط «نسيم البحر 14» بالأسطول الشرقي، بمشاركة #القوات_البحرية ونظيرتها الباكستانية، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية المشتركة بين الجانبين. pic.twitter.com/PyALm90JYM September 5, 2023

مناورة نسيم البحر 13



وفي العام قبل الماضي (2021)، نفذت المملكة وباكستان، مناورة "نسيم البحر 13"، بمياه بحر العرب، قبالة السواحل الباكستانية، عقب تنفيذ عمليات شملت رماية بالصواريخ.وشهدت المناورات مشاركة القوات الجوية للتدريب على تعزيز ودعم الاستراتيجية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة "واس" آنذاك.