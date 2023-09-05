الأربعاء، 21 صفر 1445 ، 06 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

انطلاق مناورات "نسيم البحر 14" بين المملكة وباكستان

مناورات التمرين الثنائي المختلط نسيم البحر 14
جانب من مناورات التمرين الثنائي المختلط نسيم البحر 13 في 2021
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، انطلاق مناورات التمرين الثنائي المختلط "نسيم البحر 14" بالأسطول الشرقي، بمشاركة القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن ذلك يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات البحرية المشتركة بين الجانبين.


مناورة نسيم البحر 13

وفي العام قبل الماضي (2021)، نفذت المملكة وباكستان، مناورة "نسيم البحر 13"، بمياه بحر العرب، قبالة السواحل الباكستانية، عقب تنفيذ عمليات شملت رماية بالصواريخ.
وشهدت المناورات مشاركة القوات الجوية للتدريب على تعزيز ودعم الاستراتيجية العسكرية للقوات البحرية في جميع مسارح عملياتها في البحر الأحمر والخليج العربي وفي بحر العرب، وفق ما أفادت وكالة "واس" آنذاك.

اقرأ أيضا

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها

على مكة وعدة مناطق.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من موجة حارة حتى الـ 4 مساءً

4 مطالب على طاولة مدير مرور المدينة

خبير طقس يُحذر من أول أيام "الصفري" وحالة من عدم الاستقرار الجوي

المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان والبيض والتمور

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العمرة 4:39 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

بشرى من الحج والعمرة في انتظار ضيوف الرحمن من باكستان

images (1) 1:29 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

إعلان رسمي حول موعد التسجيل لحجاج الداخل 1445

1-15 10:59 ص الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

عاجل.. عند التقاعد المبكر.. تعرف على شرط التأمينات للالتحاق بعمل آخر

images 6:58 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

مشروع ضاحية سدايم بجدة.. إتاحة توقيع العقود للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني

اقرأ أيضا

موظفون سعوديون
6:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"فزعة" الزميل لزميله لتغطيته في الدوام.. جريمة جنائية وهذه عقوبتها

أمطار المملكة 2
5:13 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

توقعات "الأرصاد" أمطار وسيول ورياح نشطة على مكة و3 مناطق

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:12 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين لرئيس بوركينافاسو

مواقيت الصلاة
12:45 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

الأربعاء 21 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعلانات-المشاهير
11:07 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

دراسة: الجمهور في المملكة لا ينخدع في إعلانات المشاهير

العمال
10:49 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

سوق المملكة أسهم في خلق بيئة آمنة للعمالة الأجنبية

علم المملكة
10:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

موعد إجازة اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات بالمملكة

أهم 10
9:34 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. مصير حساب المواطن وعقوبة "فزعة" الزميل لزميله في العمل

أخطار العودة للعمل
9:04 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات تُمكّن المتقاعد من تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل

الراتب
9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها