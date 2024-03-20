توجيه مهم من سكني للأرامل لأجل الحصول على الدعم

وجه برنامج سكني الأرامل بأهمية استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق للحصول على الدعم السكني.
جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيدة قالت فيه : "الأرامل بدون وظايف ولا ضمان كيف الحل للحصول على الدعم السكني؟".
الاستفادة من الدعم السكنيوأجاب سكني بقوله :"يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: "اضغط هنا".
عدد الأسر المستفيدة من سكني خلال فبراير
وكان برنامج سكني قد أعلن عن استفادة 21,877 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 16,144 أسرة.
وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.
وأوضح "سكني" أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 10,256 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 8,337 أسرة سعودية، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين.
باقات الدعم السكني إذ يقدم البرنامج عددًا من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول؛ عبر تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال الشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.
وتمنح هذه الباقات حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" و"البناء الذاتي"، حيث يأتي ذلك تأكيداً من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
موقع وتطبيق سكني ويُقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية، وعرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، وخدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، والتمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً.
الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط (من هنا)، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
يُذكر أن "سكني" أعلن عن استفادة أكثر من 100 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال 2023، في حين بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال العام الماضي 98,475 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لرفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.