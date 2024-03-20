توجيه مهم من سكني للأرامل لأجل الحصول على الدعم

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وجه برنامج سكني الأرامل بأهمية استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق للحصول على الدعم السكني.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيدة قالت فيه : "الأرامل بدون وظايف ولا ضمان كيف الحل للحصول على الدعم السكني؟".



الاستفادة من الدعم السكني



عدد الأسر المستفيدة من سكني خلال فبراير



برنامج سكني قد أعلن عن استفادة 21,877 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 16,144 أسرة.

وأجاب سكني بقوله :"يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: " اضغط هنا ".وكان

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح "سكني" أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 10,256 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 8,337 أسرة سعودية، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين.



باقات الدعم السكني



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